Familias TEA presentaron una nota ante el HCD por Incumplimiento de la ordenanza de prohibición de pirotecnia

 El Concejo Deliberante de San Pedro recibió en las últimas horas una nota formal presentada por el vecino Miguel Victorero , en representación de las familias de persoans con Trastorno del Espectro Autista (TEA), instando a los ediles a reflexionar sobre el incumplimiento de la Ordenanza N° 6212/2016, que prohíbe la comercialización y uso de pirotecnia en la ciudad.

Incendio en una precaria vivienda sin moradores

 


Un incendio se desató durante la madrugada de hoy en una vivienda de la ciudad de San Pedro. El siniestro, ocurrido en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Depietri, no dejó personas lesionadas ya que el inmueble se encontraba sin moradores al momento del hecho.

El foco ígneo fue rápidamente combatido y extinguido por el accionar del Cuerpo de Bomberos Voluntarios San Pedro.

Fuentes informaron que el fuego causó únicamente daños materiales en la propiedad. Afortunadamente, gracias a la ausencia de ocupantes, se evitó cualquier tipo de riesgo personal.

Las autoridades se encuentran investigando las causas que originaron el incendio.