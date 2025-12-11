Incendio en una precaria vivienda sin moradores

Un incendio se desató durante la madrugada de hoy en una vivienda de la ciudad de San Pedro. El siniestro, ocurrido en inmediaciones de las calles, no dejó personas lesionadas ya que el inmueble se encontraba sin moradores al momento del hecho.

El foco ígneo fue rápidamente combatido y extinguido por el accionar del Cuerpo de Bomberos Voluntarios San Pedro.

Fuentes informaron que el fuego causó únicamente daños materiales en la propiedad. Afortunadamente, gracias a la ausencia de ocupantes, se evitó cualquier tipo de riesgo personal.

Las autoridades se encuentran investigando las causas que originaron el incendio.