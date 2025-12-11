Incendio en una precaria vivienda sin moradores

Familias TEA presentaron una nota ante el HCD por Incumplimiento de la ordenanza de prohibición de pirotecnia
El Concejo Deliberante de San Pedro recibió en las últimas horas una nota formal presentada por el vecino Miguel Victorero , en representación de las familias de persoans con Trastorno del Espectro Autista (TEA), instando a los ediles a reflexionar sobre el incumplimiento de la Ordenanza N° 6212/2016, que prohíbe la comercialización y uso de pirotecnia en la ciudad.