Rock en Baradero 2026: Babasónicos, Rata Blanca y Las Pelotas lideran una grilla que une historia y actualidad



El festival "Rock en Baradero" confirmó su lineup completo para la edición de 2026, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril en el Anfiteatro Municipal. La grilla del evento en "La República del Rock" reúne a figuras consagradas junto a nuevas bandas y referentes de otros géneros, ofreciendo un amplio panorama de la música rioplatense. El festivalconfirmó sucompleto para la edición de 2026, que se llevará a cabo los díasen el Anfiteatro Municipal. La grilla del evento en "La República del Rock" reúne a figuras consagradas junto a nuevas bandas y referentes de otros géneros, ofreciendo un amplio panorama de la música rioplatense.

Entre los principales artistas que encabezan el cartel se destacan nombres fundamentales del rock argentino. Babasónicos, la banda liderada por Adrián Dárgelos, se integra al festival como un emblema de la evolución del rock alternativo en Iberoamérica; desde su formación a fines de los '80, han mantenido una relevancia actual inigualable gracias a su estilo sofisticado y transgresor. Por su parte, Rata Blanca es el pilar indiscutido del heavy metal y el hard rock nacional, reconocida por combinar la potencia del género con elementos de música clásica, siendo una de las formaciones más esenciales y longevas del género. Las Pelotas, nacida tras la disolución de Sumo y liderada por Germán Daffunchio, ha sabido integrar el post-punk con géneros más melódicos, caracterizándose por la solidez de su repertorio a lo largo de su trayectoria.

El festival también contará con la presencia de otras bandas de gran convocatoria que definen la actualidad y la integración de géneros. Desde Montevideo, La Vela Puerca es fundamental en la integración cultural del Río de la Plata, gracias a su sonido que combina rock, ska y toques de murga.

El Kuelgue, con la imrponta única de Julián Kartún, representa la integración de géneros y el humor en el rock contemporáneo, con una propuesta que fusiona rock, funk, cumbia y reggae. Además, Catupecu Machu vuelve a los escenarios con una emotiva y renovada formación que acompaña la voz y la guitarra de Fernando Ruíz Díaz, como banda pionera en la experimentación y la integración del rock con la electrónica y el noise.

La grilla se completa con una amplia variedad de artistas que abarcan distintos estilos, consolidando al Rock en Baradero como un espacio plural. Participarán El Mató a un Policía Motorizado, Guasones, Marilina Bertoldi, La Delio Valdez, Peces Raros, Turf, El Plan de la Mariposa, Los Pericos, Kapanga, Eruca Sativa, El Zar, Gauchito Club, Los Espíritus, Los Perez García, Camionero, Autos Robados, Los Tabaleros, Florian, Kill Flora, Terapia, Seda Carmín, Boyler y Juan Baro.

El evento se realizará los días 3 y 4 de abril en el AnfiTeatro Municipal. Cuenta con el apoyo del Banco Provincia, ofreciendo la posibilidad de adquirir entradas en 4 cuotas sin interés, con Livepass como plataforma de venta oficial.