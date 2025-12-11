Familias TEA presentaron una nota ante el HCD por Incumplimiento de la ordenanza de prohibición de pirotecnia

El Concejo Deliberante de San Pedro recibió en las últimas horas una nota formal presentada por el vecino, en representación de las familias de persoans con Trastorno del Espectro Autista (TEA), instando a los ediles a reflexionar sobre el incumplimiento de la Ordenanza N° 6212/2016, que prohíbe la comercialización y uso de pirotecnia en la ciudad.

La misiva, dirigida al presidente del cuerpo, Martín Baraybar, expresa la profunda preocupación de este sector de la comunidad ante el uso de artefactos pirotécnicos observado en los recientes eventos de cierre del ciclo escolar y, específicamente, en los bailes de egresados de diciembre.

Victorero subraya que no se trata de un reclamo o una queja, sino de un llamado a la "reflexión social" y a la comprensión del "flagelo social" que produce la falta de respeto a la normativa vigente.

"Como ciudadano y familia TEA, creemos que es momento de escuchar la posición de ustedes, quienes representan democráticamente a nuestro pueblo, [...] sobre el incumplimiento educativo, institucional y social sobre la vigente ordenanza que prohíbe la comercialización y uso de la pirotecnia", sostiene la nota.

El escrito hace hincapié en la contradicción que representa la participación en el uso de pirotecnia por parte de instituciones educativas, empresas organizadoras y clubes, actores que deberían promover el cumplimiento de la ley.

"Estamos borrando con el codo lo que legislamos con la mano y enseñando qué no tiene ninguna importancia cumplir una ordenanza, cumplir una ley", sentencia el vecino, argumentando que este accionar institucional dificulta la concientización general, especialmente de cara a las próximas fiestas de Navidad y Fin de Año.

La nota fue formalmente ingresada al Concejo Deliberante y se espera que sea tratada en las próximas sesiones para que los ediles fijen una posición respecto al tema y evalúen medidas de concientización y control.