Rey minimizó la denuncia de Rivas y sostuvo que lo que le importa al sampedrino es el aumento de tasas

El presidente del bloque San Pedro Puede,, desestimó las acusaciones del concejal, quien hoy denunciócontra tres colaboradores de ese espacio tras incidentes ocurridos en el edificio legislativo.

En declaraciones al programa "Equipo de Radio", Ariel Rey le restó relevancia institucional al conflicto y afirmó que "lo que pasó ya fue plasmado en las vías correspondientes" a través de una denuncia previa presentada por el propio Ferrari contra Rivas. Rey calificó el accionar de su colega como una maniobra de la "vieja política" destinada a desprestigiar a su espacio y aseguró que estas cuestiones no representan el interés real de la ciudadanía.

Según la presentación de Rivas, los militantes Enzo Gravino y Andrés Ferrari lo habrían insultado y agredido físicamente en los pasillos del cuerpo el día de ayer. A esto se sumó hoy una presunta amenaza del oficial de policía Jonatan De la Fuente, quien le habría manifestado, siempre de acuerdo a lo denunciado por Rivas, "te vamos a hacer cagar".

El referente de San Pedro Puede enfatizó que la prioridad de su labor parlamentaria es el análisis del presupuesto y la ordenanza fiscal, denunciando que el Ejecutivo municipal pretende aplicar un aumento del 100% en las tasas de ABL y Servicios Sanitarios. "Eso es lo importante, lo que le importa al sampedrino. Al ciudadano de San Pedro no le interesan estas cosas de denuncias", sostuvo Rey, contraponiendo su agenda barrial a la judicialización del conflicto en el Concejo.

Respecto a la mediación del presidente del HCD, Martín Baraybar —quien citó a los ediles para intentar pacificar el recinto —, Rey se mostró crítico y señaló que "este tipo de cuestiones de un concejal que representa menos del voto en blanco no es importante".

Mientras Rivas insiste en que el edificio no debe ser un "escenario de disputas personales", el bloque opositor afirma que mantendrá sus "energías destinadas al análisis impositivo" para intentar frenar lo que consideran un "impuestazo" inviable frente a la inflación actual.