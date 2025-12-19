Millonaria inversión en el recambio de una bomba de agua, y advertencia municipal por morosidad en servicios sanitarios

La Secretaría de Servicios Públicos informó que se completaron las tareas de recambio de la bomba de agua en el barrio Escorial , una pieza de infraestructura crítica que garantiza el abastecimiento del recurso hídrico no solo a ese vecindario, sino también a los sectores de Polo, Villa Marced y Aromitos . La intervención técnica se llevó a cabo en un contexto financiero complejo para el área que conduce Adrián Devito. Según datos oficiales difundidos por el Municipio a través de sus redes, la recaudación notablemente baja: en la actualidad, apenas el 40% de los vecinos se encuentra al día con el pago de sus tasas municipales.

Retiran Puntos Verdes tras hallar animales muertos y restos de obra entre los residuos reciclables


La Municipalidad de San Pedro confirmó el retiro del Punto Verde ubicado en Plaza Constitución, una medida motivada por el accionar de vecinos que utilizaron el sector para arrojar residuos de manera irregular

Esta situación no representa un hecho aislado, ya que se suma a la quita de contenedores en el Club La Esperanza, en la intersección de 11 de Septiembre y Boulevard Moreno, y en la rotonda de Villa Igoillo, además de lamentar el incendio intencional que destruyó las campanas de la ex terminal meses atrás.


El reporte oficial detalla un panorama preocupante sobre la desnaturalización de estos espacios de cuidado ambiental. A pesar de la cartelería que especifica el depósito exclusivo de materiales limpios y secos como papel, cartón, plásticos, latas y vidrio, las autoridades municipales detectaron en su interior desde animales muertos —tales como gatos, perros y gallinas— hasta bolsas con pañales y heces de mascotas. La problemática se extiende al descarte de materiales pesados como escombros, ramas, restos de pasto, cubiertas y sobrantes de obras de durlock, elementos que anulan cualquier posibilidad de recuperación de materiales y atentan contra la salubridad.


Desde la Dirección de Medio Ambiente subrayaron que este escenario contrasta con los excelentes resultados que San Pedro viene obteniendo en el trabajo articulado con escuelas, edificios y comercios, donde el compromiso ciudadano ha permitido avanzar con éxito. Por tal motivo, el retiro de los Puntos Verdes se ha planteado como una instancia transitoria para reevaluar la herramienta como motor de responsabilidad social. La gestión aclaró que las políticas públicas en materia de residuos se reforzarán, manteniendo el rumbo hacia la creación de un Relleno Sanitario, una Planta de Separación con inclusión social y el cierre definitivo del basural.

En este marco, las autoridades destacaron que una gran cantidad de sampedrinos acompañan las acciones de las ONG y del Estado separando correctamente en sus hogares. Mientras se rediscuten los mecanismos de control y funcionamiento para reimplementar el sistema en el corto plazo, el Municipio invitó a los vecinos interesados en contar con un Punto Verde en sus respectivos barrios a coordinar acciones a través del correo electrónico medioambiente@sanpedro.gob.ar.