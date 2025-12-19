Retiran Puntos Verdes tras hallar animales muertos y restos de obra entre los residuos reciclables

La Municipalidad de San Pedro confirmó el retiro del, una medida motivada por el

Esta situación no representa un hecho aislado, ya que se suma a la quita de contenedores en el Club La Esperanza, en la intersección de 11 de Septiembre y Boulevard Moreno, y en la rotonda de Villa Igoillo, además de lamentar el incendio intencional que destruyó las campanas de la ex terminal meses atrás.

El reporte oficial detalla un panorama preocupante sobre la desnaturalización de estos espacios de cuidado ambiental.que especifica el depósito exclusivo de materiales limpios y secos como papel, cartón, plásticos, latas y vidrio, las autoridades municipales—tales como gatos, perros y gallinas—. La problemática se extiende al descarte de materiales pesados como escombros, ramas, restos de, elementos que anulan cualquier posibilidad de recuperación de materiales y atentan contra la salubridad.

Desde la Dirección de Medio Ambiente subrayaron queque San Pedro viene obteniendo en el, edificios y comercios, donde el compromiso ciudadano ha permitido avanzar con éxito. Por tal motivo, el retiro de los Puntos Verdes se ha planteado como una instancia transitoria para reevaluar la herramienta como motor de responsabilidad social. La gestión aclaró que las políticas públicas en materia de residuos se reforzarán, manteniendo el

En este marco, las autoridades destacaron que una gran cantidad de sampedrinos acompañan las acciones de las ONG y del Estado separando correctamente en sus hogares. Mientras se rediscuten los mecanismos de control y funcionamiento para reimplementar el sistema en el corto plazo, el Municipio invitó a los vecinos interesados en contar con un Punto Verde en sus respectivos barrios a coordinar acciones a través del correo electrónico medioambiente@sanpedro.gob.ar.