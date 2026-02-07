Fiesta del Durazno en Castro: shows en vivo, premiación a productores y homenaje al trabajador rural

Con una masiva concurrencia de público, se desarrolla en el predio del Club Agricultores de Gobernador Castro la 26.ª Fiesta Provincial del Durazno y la Producción.

El intendente municipal, Cecilio Salazar, recorrió el predio junto a Carla Seain, subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. Durante el acto central, Salazar destacó el esfuerzo de los trabajadores rurales y señaló que la celebración pertenece genuinamente a quienes sostienen la actividad día a día. El jefe comunal agradeció el apoyo financiero de la Provincia y la labor técnica del INTA en la fiscalización del certamen.

En el marco de la competencia que distingue la calidad de la fruta local, el jurado otorgó el premio de Oro a Jorge Taurizano. La distinción de Plata correspondió a TomJug, mientras que el Bronce fue para El Pampero. Asimismo, se entregaron menciones especiales a Marcelo Rosales y Rubén Artigues por la excelencia de sus cultivos.

También se entregó un reconocimiento especial a Robustiano Moreno, trabajador rural cuya trayectoria fue puesta en valor como símbolo del esfuerzo en las tareas de cosecha y empaque. La subsecretaria Seain ponderó el compromiso del municipio con el impulso de las economías regionales y el sostenimiento de estos espacios de encuentro comunitario.

La programación artística del evento, con entrada libre y gratuita, contó con las actuaciones de Lumaró, Los del Alero, Franco Solieri, Leon Maes, Los Moros, Lautaro Obispo y Leandro Flores. Para el cierre de se realizó la elección del Embajador y la Embajadora 2026, seguida de las presentaciones musicales de Miguel Ángel y el conjunto Aire Colombiano.