Retención de tareas de trabajadores municipales

Los gremios que nuclean a los empleados públicos del partido de San Pedro retoman las medidas de fuerza luego de denunciar un estancamiento en las negociaciones paritarias. El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), conducido por, confirmó el inicio de una retención de tareas a partir de este lunes, medida a la que también adhirió la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El conflicto recrudeció tras el vencimiento de los plazos acordados en la última audiencia en el Ministerio de Trabajo. Según explicó Acosta, el Ejecutivo municipal había solicitado una tregua de 48 horas para elaborar una propuesta de recomposición salarial correspondiente al mes de enero, pero el plazo se extendió largamente sin novedades.

"Después de las medidas de fuerza nos juntamos con el Ministerio de Trabajo y pedíamos hacer otra reunión. El Municipio nos pidió 48 horas para una respuesta salarial, pero pasaron 10 días sin tener respuesta y cortando el diálogo completamente, vaya a saber uno por qué", señaló el dirigente gremial.

Denuncias de falta de diálogo y crisis económica

Desde el STM alertaron sobre la dificultad para establecer canales de comunicación con el área económica del gobierno local. Acosta detalló que, tras agotar los intentos de contacto con la Secretaría de Hacienda, la respuesta fue nula: "Mandamos mensajes y se nos cierra la puerta con llave. Nosotros esperamos diez días, que es bastante, y por eso hemos decidido seguir con las medidas".

La retención de tareas se llevará a cabo de manera presencial en los puestos de trabajo, afectando principalmente al sector administrativo. Según la dirigencia sindical, el plan de lucha responde directamente a la apremiante situación económica que atraviesan los empleados públicos del distrito.

"No es un capricho del sindicato. La situación es caótica y los propios trabajadores lo ven. Vamos a estar trabajando en administración y demostrando la necesidad que tiene el trabajador municipal", concluyó Acosta, advirtiendo que la continuidad del conflicto dependerá de una convocatoria formal por parte del Ejecutivo que encabeza la administración local.