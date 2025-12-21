Recuperan una moto robada hace casi un año



En el marco de las tareas de prevención y vigilancia que realiza la policía local, efectivos de la dependencia de San Pedro procedieron ayer a la aprehensión de una mujer de 33 años que circulaba en un vehículo con impedimentos legales. El operativo tuvo lugar en la intersección de la Avenida 3 de Febrero y la calle 70, donde el personal policial identificó una motocicleta Mondial Dax 70cc de color negro.

Al realizar la verificación de los datos del rodado a través del sistema informático, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de secuestro activo del 11 de enero, en el marco de una causa por el delito de hurto. Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la fiscalía local, la cual impartió las directivas legales correspondientes para este tipo de casos.

La autoridad judicial dispuso que la mujer fuera notificada de la formación de una causa por encubrimiento, otorgándosele posteriormente la libertad una vez cumplimentados los recaudos administrativos. Por su parte, la motocicleta fue secuestrada y trasladada al depósito judicial, quedando a disposición de la justicia para su posterior peritaje y restitución a su legítimo propietario.