Recuperan un vehículo robado en Navidad tras una persecución y fuga en la vía pública

Un vehículo que había sido robado en plena Navidad fue recuperado por personal policial en la intersección de las calles Benito Urraco y Chivilcoy, luego de que su conductor lo abandonara en la vía pública para emprender la fuga, informaron fuentes de la fuerza.

El hallazgo se produjo cuando efectivos de la dependencia local divisaron un Renault Clio de color negro en actitud sospechosa. Al advertir la presencia de los uniformados, el ocupante del vehículo detuvo la marcha de forma imprevista y escapó a pie, perdiéndose de vista en las inmediaciones.

Tras asegurar el rodado, los agentes procedieron a cursar los datos a través del sistema informático policial, el cual arrojó un pedido de secuestro activo por el delito de robo, con fecha del pasado 25 de diciembre de 2025. El automóvil es propiedad de una mujer de 40 años y era buscado a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6.

Por disposición de la fiscalía local en turno, el vehículo fue trasladado al depósito judicial para la realización de las pericias correspondientes antes de ser restituido a su propietaria. En tanto, las autoridades continúan con las tareas de investigación para identificar y dar con el paradero del hombre que conducía el coche al momento del operativo.