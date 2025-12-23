Provincia de Buenos Aires oficializó el Calendario Escolar 2026: las clases comenzarán el 2 de marzo

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, oficializó el Calendario Escolar 2026 para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense, con la garantía de cumplimiento de un total de 190 días de clases. La medida, que fue aprobada por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación, establece el inicio del ciclo lectivo para el 2 de marzo de 2026 en la mayoría de los niveles, incluyendo la Educación Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Especial y de Jóvenes y Adultos.

El cronograma general prevé un receso invernal programado entre el 20 y el 31 de julio, mientras que el cierre de las actividades escolares para estos niveles se producirá el 22 de diciembre. Esta planificación alcanza también a la Educación Artística, los Centros de Educación Física y las áreas de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, asegurando la continuidad pedagógica y la previsibilidad para todas las comunidades educativas del territorio provincial.

Para otras modalidades, el calendario presenta fechas diferenciadas, fijando el comienzo de la Educación de Formación Profesional para el 9 de marzo con finalización el 18 de diciembre. Por su parte, la Educación Superior, que comprende la Formación Docente Inicial, Técnica y Artística, iniciará sus actividades el 16 de marzo y concluirá el ciclo el 27 de noviembre de 2026.

Finalmente, las autoridades educativas informaron que se llevarán a cabo cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo del año para fortalecer la formación situada y el trabajo colectivo. Dos de estos encuentros se realizarán en febrero, uno en agosto, otro en diciembre y el restante será definido por los equipos distritales, completando así una organización que busca facilitar la planificación anticipada de familias, docentes y equipos de gestión.