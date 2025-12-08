Paro nacional de ATE afectará el dictado de clases y el funcionamiento de dependencias estatales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un Paro Nacional para el próximocon movilización al Congreso de la Nación. La medida de fuerza busca expresar el rotundo rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y manifestarse en contra del intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.

La adhesión de ATE Provincia de Buenos Aires a la medida de fuerza tendrá un impacto directo en el sistema educativo. Dado que ATE es el gremio mayoritario entre los auxiliares de la educación, se verá afectado el dictado de clases en la mayoría de las escuelas del territorio provincial.

Además del sector educativo, el paro impactará en el funcionamiento del resto de las dependencias del Estado bonaerense.

El gremio de los estatales fundamenta su convocatoria en un amplio pliego de reclamos que van más allá del ámbito salarial.

Entre los principales puntos de protesta se encuentran: el rechazo a la reforma laboral, la exigencia de una urgente recomposición salarial y un aumento de emergencia para jubilados, el rechazo al desguace del Estado, la oposición a las privatizaciones de empresas públicas y la venta de inmuebles estatales.

Asimismo, ATE reclama los pases a planta permanente, la reincorporación de los despedidos, la restitución de fondos adeudados a las provincias, el rechazo a la normalización de las cajas previsionales provinciales y la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.