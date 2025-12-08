CICOP también va al paro este martes contra el pago desdoblado del sueldo

El gremio de profesionales de la carrera médico hospitalaria, CICOP, convocó a una nueva medida de fuerza para este martes en el partido de San Pedro.

La medida será, según anunciaron, "por falta de pago y hasta que paguen", en rechazo al desdoblamiento de los haberes.

Además, rechazaron la falta de pago de retroactivos correspondientes a enero, febrero, abril, mayo, junio y julio y el no otorgamiento de los aumentos de agosto y octubre.

La medida afectará parcialmente el funcionamiento del Hospital, centros de salud y otros puntos de atención.