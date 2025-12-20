Papá Noel en el Paseo Público en el marco de la Feria de Emprendedores

La Dirección de Turismo confirmó la apertura de las instalaciones del Complejo Municipal ex Tiro Federal . A partir de este sábado, habilitaron formalmente el acceso a todos los servicios del predio, consolidando este espacio como el punto de encuentro central para la recreación y el descanso durante los meses de calor.
Este domingo 21 el Paseo Público será el escenario de una jornada especial con la llegada de Papá Noel, según confirmaron autoridades de las Direcciones de Cultura y Turismo.
La actividad, programada para recibir a las familias de la ciudad y localidades vecinas, tiene como objetivo central que los más chicos puedan entregar sus cartas y vivir de cerca el espíritu navideño.
La visita se realizará a las 17 horas, en el marco de una nueva edición de la Feria Municipal de Emprendedores, una iniciativa que busca visibilizar y potenciar el trabajo de los productores locales. De esta manera, el evento conjugará el atractivo festivo con la posibilidad de recorrer los puestos de artesanías, productos regionales y manufacturas sampedrinas.
"Los esperamos para disfrutar de una tarde llena de espíritu navideño, paseo, feria y encuentro. Es una oportunidad para compartir un momento especial en familia y, al mismo tiempo, apoyar a nuestros emprendedores", destacaron desde el área de coordinación municipal.
