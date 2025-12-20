Papá Noel en el Paseo Público en el marco de la Feria de Emprendedores

Este domingoel Paseo Público será el escenario de una jornada especial con la llegada de

La actividad, programada para recibir a las familias de la ciudad y localidades vecinas, tiene como objetivo central que los más chicos puedan entregar sus cartas y vivir de cerca el espíritu navideño.

La visita se realizará a las 17 horas, en el marco de una nueva edición de la Feria Municipal de Emprendedores, una iniciativa que busca visibilizar y potenciar el trabajo de los productores locales. De esta manera, el evento conjugará el atractivo festivo con la posibilidad de recorrer los puestos de artesanías, productos regionales y manufacturas sampedrinas.