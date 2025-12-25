Padre e hija detenidos tras amenazar a vecinos con una escopeta y una "tumbera"

Un hombre de 42 años y su hija de 21 fueron aprehendidos tras un allanamiento en el que se secuestraron armas de fuego de grueso calibre, en el marco de una investigación por amenazas y abuso de armas contra vecinos de la zona, informaron hoy fuentes de la fuerza.

La intervención policial se desencadenó a raíz de diversas denuncias recibidas durante la jornada de ayer por parte de residentes de la calle Saavedra al 1900. Según los testimonios recolectados por los investigadores, el hombre y la joven amedrentaban de forma constante a los moradores de las viviendas linderas utilizando armas de fuego para proferir amenazas.

A partir de estas acusaciones, el personal de la Comisaría de San Pedro, junto con especialistas del Grupo Táctico Operativo (GTO), llevó a cabo tareas de inteligencia que permitieron certificar el domicilio de los sospechosos. Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías de San Nicolás libró una orden de registro para la propiedad mencionada.

Durante el operativo de irrupción, llevado adelante de manera conjunta por el GTO y la Estación de Policía Comunal, se logró la aprehensión de los dos sindicados. En el interior de la vivienda, los efectivos incautaron una escopeta calibre 12/70 de dos caños yuxtapuesta, la cual se encontraba en condiciones de disparo con dos cartuchos intactos en su interior, además de un arma de fabricación casera del tipo "tumbera".

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11. La justicia caratuló la causa como abuso de armas agravado, amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de guerra.