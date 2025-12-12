El ex presidente de Paraná, Pablo Guereta, es el nuevo Director de Deportes de la Municipalidad de San Pedro.

El histórico jugador y dirigente reemplaza a Valentín Bravo, quien asumió como concejal municipal.

El vínculo con el Intendente Cecilio Salazar, quien lo convocó para esta nueva función, se fortaleció en los últimos años, a partir del vínculo institucional entre Paraná y el Municipio.

La Dirección de Deportes depende, desde el rediseño de la estructura municipal, de la Secretaría de Desarrollo con la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro.