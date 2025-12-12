Una mujer de 38 años fue aprehendida por efectivos de la Comisaría de San Pedro al ser interceptada mientras conducía una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por robo desde hace cinco años. La intervención policial tuvo lugar en la confluencia de la calle Facundo Quiroga y la avenida 11 de Septiembre. Tras identificar a la conductora y verificar el estado del rodado, de 110 cc, la policía constató que la unidad tenía un pedido de secuestro vigente por el delito de ROBO , solicitado desde el año 2020 por la UFI N° 11 de este distrito.
El ex presidente de Paraná, Pablo Guereta, es el nuevo Director de Deportes de la Municipalidad de San Pedro.
El histórico jugador y dirigente reemplaza a Valentín Bravo, quien asumió como concejal municipal.
El vínculo con el Intendente Cecilio Salazar, quien lo convocó para esta nueva función, se fortaleció en los últimos años, a partir del vínculo institucional entre Paraná y el Municipio.
La Dirección de Deportes depende, desde el rediseño de la estructura municipal, de la Secretaría de Desarrollo con la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro.
