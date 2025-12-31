Operativo preventivo dejó un saldo de siete vehículos retenidos

En el marco de las políticas de control vehicular y seguridad vial, la Dirección de Tránsito local, con el apoyo de efectivos de la Estación de Policía Comunal, llevó adelante unen diversos puntos estratégicos de la ciudad que culminó con la retención de siete vehículos.

Durante las inspecciones, las autoridades procedieron al secuestro de dos automóviles. El primero de ellos, un vehículo marca Audi, fue retenido por encontrarse estacionado sobre la mano izquierda, en infracción a las normas vigentes. El segundo, una camioneta que circulaba a alta velocidad por la calle Mitre, poniendo en riesgo la integridad de los peatones y demás conductores.

Asimismo, el parte oficial detalló que cinco motocicletas fueron retiradas de circulación debido a que sus conductores no contaban con la documentación reglamentaria para transitar.

Estos operativos conjuntos entre el personal municipal y la fuerza policial local, bajo la supervisión de la Comisario Paola Yamina Vela, forman parte del esquema de prevención del delito y ordenamiento del espacio público que se viene profundizando en el partido de San Pedro.