Operativo de control: secuestran vehículos por alcoholemia positiva y otras infracciones

Personal de la Comisaría local, en un trabajo conjunto con las áreas de Inspección y Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, desplegó durante la madrugada de hoy un operativo de control vehicular y de personas que culminó con la incautación de un automóvil por diversas irregularidades.

El dispositivo de seguridad se llevó a cabo en la intersección de las calles Pellegrini y Olivera César. Según informaron fuentes policiales, las tareas consistieron en la identificación de ciudadanos y la verificación de la documentación de los rodados que circulaban por la zona en ese horario.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades informaron que tres vehículos fueron retenidos, detectándose dos casos de alcoholemia positiva entre los conductores. Asimismo, se procedió a la regularización de tres rodados y se detectó una motocicleta que circulaba con un caño de escape deficiente.

El operativo también incluyó el traslado de un equino al corralón municipal y el secuestro de un automóvil que se encontraba en estado de abandono en la vía pública. En todos los casos, las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de San Pedro, organismo que determinará las sanciones correspondientes.