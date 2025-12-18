Nuevo alerta de trabajadores del INTA, que denuncian posible cierre de estaciones y reducción de personal

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa horas de profunda incertidumbre ante el avance de un proyecto de reestructuración que contempla el cierre de agencias y estaciones experimentales en todo el país. Franco Lazzari, delegado de APINTA San Pedro, advirtió desde la Ciudad de Buenos Aires que el Consejo Directivo del organismo ha incluido en su temario puntos que ponen en riesgo la continuidad operativa de sedes clave para el desarrollo regional.

"Otra vez empieza la incertidumbre y estuvimos toda la semana con reuniones entre los representantes de todo el país", relató Lazzari, quien vinculó el conflicto con el actual escenario político-económico. Según explicó el dirigente, el malestar gremial se traduce también en acciones directas: "Aparte de que hoy vamos a participar de la marcha de la CGT, vuelven otra vez con el tema de INTA cuando el Consejo Directivo se reúne otra vez para reducción de personal, cierre de agencias y ahora como una novedad cierre de experimentales dentro del temario. Vienen de vuelta por el INTA".

La mayor preocupación radica en la propuesta de limitar la presencia institucional a solo una o dos unidades por provincia, lo que afectaría severamente a Buenos Aires. "En el temario del Consejo Directivo hablan de una o dos experimentales por provincia. En Buenos Aires hay dos regionales, Buenos Aires Norte y Buenos Aires Sur. Si dejan una o dos no tenemos muchas chances porque no somos experimentales grandes como Pergamino o Balcarce", detalló el delegado sampedrino, subrayando que la descentralización del conocimiento está bajo amenaza.

Lazzari también hizo hincapié en el impacto del ajuste presupuestario sobre la labor científica y la fuga de profesionales hacia el sector privado. "El recorte en el presupuesto tiene que ver con esto porque si te sacan dinero para poder investigar cuál va a ser el objetivo. Hoy no hablamos del tema sueldos pero es lo que está pasando en todos los INTA del país. No se están otorgando aumentos y los profesionales son tentados para trabajar en el ámbito privado y se pierde gente muy valiosa", sentenció.

Finalmente, el representante de APINTA recordó que este tipo de embestidas ya han ocurrido en el pasado, aunque el actual contexto legislativo y judicial plantea un escenario más complejo para la resistencia gremial. "Estamos continuamente reunidos y queremos ver si tenemos interlocutores en el Consejo Directivo, aunque ninguno es afín a los trabajadores", concluyó Lazzari, remarcando que la defensa del instituto se libra hoy en una dinámica de "día a día".