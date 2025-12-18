Detuvieron a un joven que cumplía arresto domiciliario por tentativa de homicidio

Un joven de 21 años, que se encontraba bajo el beneficio de arresto domiciliario en el marco de una causa por, fue detenido esta mañana en la ciudad de San Pedro luego de que la Justicia resolviera revocarle la medida tras verse involucrado en nuevos hechos delictivos.

El operativo fue llevado a cabo por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Comisaría local, en cumplimiento de una manda judicial emanada del Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial San Nicolás. El allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Saavedra al 1.800, donde el imputado permanecía recluido por un hecho ocurrido en el año 2022.

Fuentes policiales informaron que la decisión de efectivizar la detención se fundamentó en la imputación de causas recientes que comprometen la situación procesal del sujeto. Entre los nuevos delitos que se le atribuyen figuran Amenazas Agravadas por el Empleo de Armas, Abuso de Armas y Lesiones.

Asimismo, resultó determinante para el magistrado el resultado de un procedimiento realizado días atrás en el mismo domicilio, donde las fuerzas de seguridad habían secuestrado una "gran cantidad de armas de fuego y municiones", lo que evidenciaba el incumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario y el riesgo para terceros.

Tras ser aprehendido en el lugar, el joven fue trasladado a la dependencia policial local bajo custodia. Según se informó, en las próximas horas será conducido a la Unidad Penitenciaria Nro. 3 de San Nicolás, donde continuará cumpliendo su detención de manera efectiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.