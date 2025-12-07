Náutico subcampeón de la Asociación de Hockey del Oeste y Genaro Mascaró goleador del torneo


 El equipo de Primera masculina de hockey del Club Náutico San Pedro (CNSP) se consagró subcampeón de la Asociación de Hockey del Oeste (AHO), tras caer por un ajustado 2-1 en la final ante Sirio Libanés, disputada este domingo 7 en la ciudad de Pergamino.

El único tanto del conjunto sampedrino fue anotado por Alejandro Foglia en un encuentro de trámite muy parejo.

Al finalizar el partido, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de premios, donde el CNSP fue reconocido por su destacada campaña a lo largo de la temporada.


A la celebración del subcampeonato se sumó un importante logro individual: el jugador sampedrino Genaro Mascaró fue el máximo goleador del torneo, un motivo de orgullo para toda la categoría y el club.

El plantel estuvo compuesto por: Lucas Hepp, Federico Cao, Paulo Medici, Daniel Villarruel, Francisco Abatangello, Damián Solieri, Guido Garibaldi, Martín Guereta, Matías Cabral, Benjamín Chiarella, Ignacio González, Iván García, Alejandro Foglia, Joaquín Iglesias y Genaro Mascaró, bajo la dirección técnica de Rocío Rodríguez.