Murió un hombre atropellado por un colectivo en la ruta 9: investigan las circunstancias del hecho

Un accidente de tránsito que involucró a un vehículo utilitario y un automóvil se registró ayer pasado el mediodía en la ciudad de San Pedro, resultando tres personas con lesiones de carácter leve que requirieron traslado hospitalario. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Basavilbaso y Sargento Cabral . Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un furgón Renault Kangoo de color blanco , conducido por una mujer de 53 años, y un automóvil Fiat Duna , en el que viajaba un hombre de 45 años acompañado por su hija de 13 años.
Un hombre de 48 años murió como consecuencia de las lesiones sufridas tras ser impactado por un colectivo en la ruta 9, en cercanías de La Serena.
Si bien se aguarda por el resultado de las pericias, los primeros testimonios indican que la víctima cruzaba a pie en ese momento el carril Rosario - Buenos Aires.
Fuentes de la investigación no descartaron que pudiera tratarse de una decisión adoptada por el propio transeúnte. La persona fallecida es conocida por su trabajo como encargado de locales gastronómicos.
El micro de la empresa "Santiagueño Bus" quedó sujeto a peritajes, al tiempo que el chofer y parte del pasaje debían prestar declaración.
