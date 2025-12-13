Murió un hombre atropellado por un colectivo en la ruta 9: investigan las circunstancias del hecho

Un hombre de 48 años murió como consecuencia de las lesiones sufridas tras ser impactado por un colectivo en la ruta 9, en cercanías de La Serena.

Si bien se aguarda por el resultado de las pericias, los primeros testimonios indican que la víctima cruzaba a pie en ese momento el carril Rosario - Buenos Aires.

Fuentes de la investigación no descartaron que pudiera tratarse de una decisión adoptada por el propio transeúnte. La persona fallecida es conocida por su trabajo como encargado de locales gastronómicos.

El micro de la empresa "Santiagueño Bus" quedó sujeto a peritajes, al tiempo que el chofer y parte del pasaje debían prestar declaración.