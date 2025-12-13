Tres heridos tras la colisión entre un furgón y un automóvil

Un accidente de tránsito que involucró a un vehículo utilitario y un automóvil se registró ayer pasado el mediodía en la ciudad de San Pedro, resultando tres personas con lesiones de carácter leve que requirieron traslado hospitalario.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Basavilbaso y Sargento Cabral. Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un furgón Renault Kangoo de color blanco, conducido por una mujer de 53 años, y un automóvil Fiat Duna, en el que viajaba un hombre de 45 años acompañado por su hija de 13 años.

Tras el impacto, el personal del servicio de emergencias SAME 107 acudió al lugar y asistió a los tres involucrados. Las tres personas fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica. Según el informe preliminar, todos presentaban lesiones de carácter leve.

Las autoridades se encuentran trabajando para establecer la mecánica del accidente. En el lugar intervinieron efectivos policiales y peritos. La causa fue elevada a la Fiscalía local y al Juzgado de Faltas de San Pedro, que se encargarán de las actuaciones correspondientes.