Municipales iniciarán una nueva medida de fuerza al mediodía si no depositan el medio aguinaldo

La seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Trabajadores Municipales anticiparon que, si no se deposita esta mañana el medio aguinaldo a los empleados de la comuna, iniciarán una medida de fuerza por tiempo indeterminado a partir del mediodía.

La decisión surge ante la falta de certezas sobre el pago del sueldo anual complementario y el incumplimiento de acuerdos salariales previos por parte del Ejecutivo municipal.

A través de una notificación oficial presentada ante el Palacio Municipal, ATE comunicó que la huelga comenzaría a las 12:00 horas. El conflicto se centra no solo en la mora del SAC, sino también en la ausencia de respuestas a la última propuesta salarial y la falta de cumplimiento de actas firmadas anteriormente.

"Queremos fiestas dignas"

El Secretario General de ATE San Pedro, Gustavo Gauna, confirmó que se cortó el diálogo con las autoridades: "Mandamos comunicaciones y mensajes pero no responden, así que no tenemos certezas. Algunas cosas nos estamos enterando por los medios" señaló el dirigente.

Gauna enfatizó que la prioridad del gremio es el bienestar de los trabajadores por sobre la protesta misma: "Lo más importante no es la medida de fuerza, sino que el trabajador pueda cobrar el aguinaldo. Queremos que esté la plata y que el trabajador pueda pasar fiestas dignas. El aguinaldo tiene que estar pago antes de Navidad, más allá de la fecha de ley".

Conflicto en ascenso

La relación entre el sindicato y el municipio atraviesa un momento de alta tensión. Según Gauna, el Ejecutivo ha mostrado malestar por las huelgas previas, pero sostuvo que "la actitud que hay que tomar ante los conflictos tiene que ser otra".

Además de la cuestión salarial inmediata, el gremio ya realizó presentaciones ante el Ministerio de Trabajo debido a la suspensión de reuniones paritarias y técnicas que habían sido pactadas. "Vamos a esperar a ver qué sucede, pero si no está depositada la plata, la medida se mantiene", concluyó el referente sindical.