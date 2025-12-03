Múltiples allanamientos en la zona en el megaoperativo "Protección de las infancias"

La, tuvo una participación central y efectiva en los allanamientos desarrollados en las localidades de, como parte de la

Este megaoperativo, coordinado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, desplegó 117 allanamientos simultáneos en 73 municipios bonaerenses para combatir el grooming y la ciberpedofilia.

La intervención de la fuerza federal en la región resultó en la aprehensión de una persona de sexo masculino y el secuestro de telefonía celular, elementos cruciales para la investigación. El accionar local, que también contó con la participación de la DDI, estuvo bajo la órbita de los fiscales especializados del Departamento Judicial San Nicolás: Jorge Leveratto, Dennise Gastellu y Nicolás Lemme.

La operación, la sexta de estas características, fue conducida por el Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, y coordinada desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming. El fin primordial de la acción fue atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea, persiguiendo la distribución, tenencia, posible producción de material de abuso sexual infantil (MASI) y el acoso sexual en línea (grooming), delitos contemplados en los Artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

El despliegue general abarcó la jurisdicción de 23 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

La “Operación Protección de las Infancias VI” arrojó un total de 112 personas investigadas en toda la provincia, de las cuales 103 son de género masculino y 9 de género femenino, con un rango etario que osciló entre los 13 y 62 años.

Entre los datos más relevantes se destaca que se identificaron 40 menores de edad convivientes con los involucrados. Además, se advirtió que cuatro de los investigados trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, y dos pertenecen a fuerzas de seguridad. Se incluyeron allanamientos en tres unidades carcelarias, y se constató la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) para la creación de contenido MASI.

En cuanto a los elementos incautados a nivel provincial, el material secuestrado incluye 81 computadoras, 211 celulares y 191 dispositivos de almacenamiento, además de un arma de fuego. Sobre estos elementos digitales, se realizaron 32 triage y/o visu iniciales.