La Dirección de Adultos Mayores cierra su ciclo anual de actividades

Lase encuentra transitando las instancias finales de sus diversas propuestas anuales, dando por concluido un ciclo de trabajo intensivo centrado en la participación y el acompañamiento comunitario.

En este marco de finalización de año, se destacó el cierre del Taller de Yoga, cuya última clase se desarrolló este miércoles. Esta actividad fue una de las más concurridas del área, habiendo promovido durante todo el ciclo el movimiento saludable, la relajación y el encuentro social entre las y los adultos mayores.

El calendario de cierres continuará hasta mediados de mes, ya que el taller de Movimiento Expresivo sostendrá sus encuentros semanales hasta su culminación el 16 de diciembre. Esta propuesta se enfocó en integrar la actividad física, la creatividad y la socialización, favoreciendo el bienestar emocional y corporal de los participantes.

La Dirección de Adultos Mayores expresó un profundo agradecimiento a todas las personas que se comprometieron y participaron activamente en los talleres. La gestión municipal reafirmó su compromiso de cara al próximo año con la intención de seguir ampliando y fortaleciendo las actividades que promuevan la inclusión, el acompañamiento y la calidad de vida de las personas mayores en San Pedro.