Muestra sobre la Soberanía Nacional en la Casa de la Cultura del SEC (Video)

La Casa de la Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio "Fabián Miranda" se sumó al circuito de actividades previstas para la noche del domingo.

Como parte de "Iluminados por el arte", el espacio de Mitre al 400 abrió al público para la muestra sobre Soberanía Nacional "180 años de la Batalla de Vuelta de Obligado".

La actividad se realizó en colaboración con el Museo Histórico, la Biblioteca Popular Rafael Obligado y la Hemeroteca Documental.

La muestra contó con material provisto por José y Eduardo Campos, Enrique "Kike" Sierra, José María Villafuerte, obras pictóricas cedidas por la familia de Carlos Tapia y piezas de utilería que formaron parte de la serie Obligado, dirigida por Fausto Olmos.



