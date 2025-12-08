Muestra sobre la Soberanía Nacional en la Casa de la Cultura del SEC (Video)

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un Paro Nacional para el próximo 9 de diciembre con movilización al Congreso de la Nación. La medida de fuerza busca expresar el rotundo rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y manifestarse en contra del intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales. La adhesión de ATE Provincia de Buenos Aires a la medida de fuerza tendrá un impacto directo en el sistema educativo. Dado que ATE es el gremio mayoritario entre los auxiliares de la educación , se verá afectado el dictado de clases en la mayoría de las escuelas del territorio provincial.
La Casa de la Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio "Fabián Miranda" se sumó al circuito de actividades previstas para la noche del domingo.
Como parte de "Iluminados por el arte", el espacio de Mitre al 400 abrió al público para la muestra sobre Soberanía Nacional "180 años de la Batalla de Vuelta de Obligado".
La actividad se realizó en colaboración con el Museo Histórico, la Biblioteca Popular Rafael Obligado y la Hemeroteca Documental.
La muestra contó con material provisto por José y Eduardo Campos, Enrique "Kike" Sierra, José María Villafuerte, obras pictóricas cedidas por la familia de Carlos Tapia y piezas de utilería que formaron parte de la serie Obligado, dirigida por Fausto Olmos.