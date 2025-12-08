El Salón Dorado fue escenario de una nueva edición de "La Vernissage" (Video)

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un Paro Nacional para el próximo 9 de diciembre con movilización al Congreso de la Nación. La medida de fuerza busca expresar el rotundo rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y manifestarse en contra del intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales. La adhesión de ATE Provincia de Buenos Aires a la medida de fuerza tendrá un impacto directo en el sistema educativo. Dado que ATE es el gremio mayoritario entre los auxiliares de la educación , se verá afectado el dictado de clases en la mayoría de las escuelas del territorio provincial.
El Salón Dorado de la Municipalidad de San Pedro fue el escenario elegido para una nueva edición de la muestra colectiva "La Vernissage", en el marco del circuito cultural nocturno "Iluminados por el Arte" que se llevó a cabo el domingo en el casco histórico de la ciudad.
La actividad formó parte de la propuesta de apertura simultánea dispuesta en museos y espacios culturales, facilitando el acceso de vecinos y visitantes al patrimonio artístico local.
El colectivo de artistas que participó en la exposición estuvo integrado por José Leyster, Susana Bustos Herrera, María Luz Méndez, Felicitas Fariña, Estela Dileo, Victoria Camescasse, Walter Petroni, Jorge Pinto, Majo Mora, Guadalupe Nava, Zapulla, Myriam Bonilla, Claudio Hernández, Ernestina Iparraguirre, Pamela Rivas, Karina Chiarella, Guillermina Berola, Patricia Garavaglia y Graciela Armengol.