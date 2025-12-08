El Salón Dorado fue escenario de una nueva edición de "La Vernissage" (Video)

El Salón Dorado de la Municipalidad de San Pedro fue el escenario elegido para una nueva edición de la muestra colectiva, en el marco del circuito cultural nocturnoque se llevó a cabo el domingo en el casco histórico de la ciudad.

La actividad formó parte de la propuesta de apertura simultánea dispuesta en museos y espacios culturales, facilitando el acceso de vecinos y visitantes al patrimonio artístico local.

El colectivo de artistas que participó en la exposición estuvo integrado por José Leyster, Susana Bustos Herrera, María Luz Méndez, Felicitas Fariña, Estela Dileo, Victoria Camescasse, Walter Petroni, Jorge Pinto, Majo Mora, Guadalupe Nava, Zapulla, Myriam Bonilla, Claudio Hernández, Ernestina Iparraguirre, Pamela Rivas, Karina Chiarella, Guillermina Berola, Patricia Garavaglia y Graciela Armengol.