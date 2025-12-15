Motociclista herida tras chocar con una camioneta

Una colisión entre una camioneta y una motocicleta se registró en horas de la tarde de ayer en la intersección de las calles Italia y Carlos Pellegrini. El siniestro resultó con la conductora del rodado menor con lesiones de carácter leve.

Personal de la dependencia policial acudió al lugar del accidente para asistir y realizar las primeras actuaciones. Por razones que aún se buscan establecer, una camioneta de color gris, conducida por un hombre de 82 años de edad, impactó contra una motocicleta de 125 c.c. de color azul.

La motocicleta era guiada por una femenina de 32 años de edad, quien tras el impacto fue trasladada a la guardia general del hospital local. De acuerdo con el informe médico preliminar, la motociclista presenta lesiones de carácter leve.

Las actuaciones correspondientes fueron elevadas a la Fiscalía local, que interviene en la causa para determinar las circunstancias y responsabilidades del accidente.