Detienen a un delincuente que asaltó a un repartidor y le incendió la moto (Video)

Un joven con antecedentes delictivos fue detenido en las últimas horas por efectivos policiales, acusado de un hecho de robo agravado y daño ocurrido el pasado 30 de noviembre, cuando asaltó a un trabajador de delivery y posteriormente incendió la motocicleta sustraída. El hecho se originó tras la denuncia radicada por un joven que se desempeña como repartidor. La víctima manifestó que, mientras realizaba un envío en la calle Casella, entre Benefactoras Sampedrinas y Hermano Indio, fue interceptado por un masculino que, mediante amenaza con un elemento punzante , le arrebató la motocicleta junto con las mercaderías que transportaba, documentación del rodado y personal, y un buzo de su propiedad.

Los trabajos en las vías se extenderán al menos hasta mediados de enero

Imagen captura Equipo de Radio 

Desde ayer se lleva adelante el corte total del paso a nivel de la Ruta Nacional N° 191 debido al inicio de los trabajos programados en la infraestructura ferroviaria. Las obras están siendo ejecutadas por personal de Trenes Argentinos, la autoridad responsable del mantenimiento de este sector.

Una cuadrilla de trabajadores proveniente del partido de Moreno se encuentra realizando tareas de infraestructura esenciales en el cruce. Los trabajos incluyen el cambio de durmientes y de vías, así como la colocación de empedrado y de cajones laterales.

Respecto al plazo de obra, se estima que, si las condiciones climáticas acompañan, la intervención podría extenderse hasta mediados de enero del próximo año.

Durante el período de intervención, se han habilitado vías alternativas para garantizar el ingreso y egreso a la ciudad. 

El esquema de desvíos es el siguiente:

  • Tránsito pesado: Debe utilizar la Ruta Provincial N° 1001.

  • Tránsito liviano: Puede circular por el paso a nivel de la calle Basavilbaso.

Imagen captura Equipo de Radio 

El paso a nivel de Basavilbaso ha registrado un intenso tránsito desde la mañana del martes debido a la reconfiguración circulatoria. Como medida de seguridad se ha confirmado que por ahora no se instalará una barrera automática, por lo que la regulación del paso se realiza mediante la presencia de banderilleros.

Las autoridades municipales y el personal a cargo han reiterado la solicitud a los vecinos y vecinas de circular con máxima precaución y respetar estrictamente las indicaciones del personal de obra y seguridad vial para evitar congestiones y siniestros.