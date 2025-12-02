Los trabajos en las vías se extenderán al menos hasta mediados de enero

Imagen captura Equipo de Radio

Desde ayer se lleva adelante eldebido al inicio de los trabajos programados en la infraestructura ferroviaria. Las obras están siendo ejecutadas por personal de, la autoridad responsable del mantenimiento de este sector.

Una cuadrilla de trabajadores proveniente del partido de Moreno se encuentra realizando tareas de infraestructura esenciales en el cruce. Los trabajos incluyen el cambio de durmientes y de vías, así como la colocación de empedrado y de cajones laterales.

Respecto al plazo de obra, se estima que, si las condiciones climáticas acompañan, la intervención podría extenderse hasta mediados de enero del próximo año.

Durante el período de intervención, se han habilitado vías alternativas para garantizar el ingreso y egreso a la ciudad.

El esquema de desvíos es el siguiente:

Tránsito pesado: Debe utilizar la Ruta Provincial N° 1001 .

Tránsito liviano: Puede circular por el paso a nivel de la calle Basavilbaso.

El paso a nivel de Basavilbaso ha registrado undesde la mañana del martes debido a la reconfiguración circulatoria. Como medida de seguridad se ha confirmado que por ahora, por lo que la regulación del paso se realiza mediante la presencia de

Las autoridades municipales y el personal a cargo han reiterado la solicitud a los vecinos y vecinas de circular con máxima precaución y respetar estrictamente las indicaciones del personal de obra y seguridad vial para evitar congestiones y siniestros.