La Justicia define la situación del detenido como sospechoso por el asesinato de su padre

Un hombre de 75 años identificado comofue encontrado sin vida este viernes en el interior de su domicilio, ubicado en Roselló 45, en el barrio Los Aromitos. La investigación, que inició tras el hallazgo del cuerpo con un golpe visible en la cabeza, tuvo un giro decisivo con lacomo principal sospechoso.

El hallazgo fue reportado al personal de la Estación de Policía Comunal, que al llegar a la vivienda constató que la reja y la puerta de acceso se encontraban abiertas. Si bien los primeros relevamientos realizados por la Policía Científica no detectaron faltantes ni signos evidentes de violencia más allá de la lesión en Sánchez, la Justicia ordenó una autopsia para determinar con precisión las causales del fallecimiento.

La información surgida de la pericia marca que la víctima presentaba golpes en el rostro y un corte en la nuca, producto de violencia ejercida por un tercero



En el marco de la investigación, la Sub DDI con base en San Pedro, bajo la coordinación del comisario Luciano Capobianco, llevó adelante un rápido procedimiento que derivó en la demora del hijo de Sánchez, Claudio, de 52 años, quien es considerado la persona que tendría relación directa con el hecho, y que en su momento tuvo restricción perimetral.

El sospechoso fue trasladado por esa fuerza a la guardia del hospital local para su examen, que constató datos fundamentales para la causa, como heridas en los nudillos.

Las actuaciones judiciales continúan en pleno desarrollo. La causa está a cargo de la Sub DDI local y los investigadores se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia, que serán cruciales para determinar la mecánica de la muerte y avanzar en la imputación correspondiente contra el sospechoso demorado.