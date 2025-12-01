La Casa de la Cultura del SEC presenta "Juego Milenario", un documental sobre el ajedrez

La Casa de la Cultura "Fabián Miranda", del Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, ofrecerá una función especial abierta al público del documental educativo. La actividad se realizará el próximo, con entrada libre y gratuita, en Mitre 455.

"Juego Milenario" es una producción que explora la historia del ajedrez y su profundo vínculo con la diversidad cultural, las matemáticas, la literatura, el cine y su impacto en los nuevos paradigmas educativos. El filme, que fue estrenado originalmente en la Biblioteca Nacional, ha sido reconocido como un recurso valioso para escuelas, clubes y espacios culturales, ampliando sus presentaciones en instituciones de todo el país.

El documental incluye entrevistas exclusivas con destacadas figuras del ajedrez, la educación y la cultura. Entre los participantes se encuentran Candela Francisco, Gran Maestra Internacional Femenina; María José Campos, Maestra Internacional Femenina; Carolina Hurtado, entrenadora y profesora de ajedrez; Juan Sebastián Morgado, ajedrecista, investigador y escritor; Carlos Skliar, investigador de FLACSO y CONICET; y la escritora Sylvia Iparraguirre.

A lo largo de la película, se abordan diversos aspectos, incluyendo el origen del ajedrez, sus relatos y leyendas, su relación con las matemáticas y las tecnologías, la historia de la Federación Internacional, torneos, campeones, grandes jugadas, el crecimiento de las estrellas deportivas, y el aporte del ajedrez al desarrollo del pensamiento crítico en el sistema educativo actual.

La presentación en San Pedro contará con la participación de su director, el profesor Diego H. Romero, quien compartirá detalles sobre el proceso de realización y la importancia pedagógica de esta obra. Romero propone acercar el ajedrez como una herramienta formativa desde una mirada cultural y contemporánea.

La comunidad de San Pedro está invitada a disfrutar de esta propuesta que integra historia, cultura, deporte y educación de manera gratuita.