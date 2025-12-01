El Municipio intima a gremios por códigos de descuento y ordena reincorporación de dirigentes a sus puestos de trabajo

La Municipalidad de San Pedro envió una serie de intimaciones a las cúpulas de, además de notificar individualmente a dirigentes gremiales.

Las notificaciones se refieren, por un lado, al control y fiscalización de los códigos de descuento aplicados a los salarios municipales y, por otro, a la orden de reincorporación inmediata de dirigentes a sus puestos de trabajo.

La nota dirigida a los gremios exige el cumplimiento riguroso del Decreto Municipal N° 0154/2016 sobre el Régimen de Descuentos No Obligatorios, que busca "proteger el salario de los agentes municipales de operaciones crediticias abusivas". La obligación principal es que las entidades no fijen tasas de interés que superen las establecidas por el Banco de la Nación Argentina (BNA) en operatorias similares.

Para garantizar esta transparencia, se exige la presentación de declaraciones juradas semestrales detallando las tasas de interés (TNA, TEA, CFT) aplicadas a los préstamos. El cronograma de cumplimiento establece como fechas límite el 15 de julio y el 15 de enero de cada año.

Régimen de Regularización y Advertencia de Sanciones

Considerando que el sistema de declaraciones juradas no se habría implementado efectivamente desde 2016, el Ejecutivo Municipal (DEM) otorgó un plazo de sesenta (60) días corridos para que los gremios presenten una Declaración Jurada Consolidada de los períodos 2022, 2023 y 2024, regularizando los incumplimientos anteriores.

Sin embargo, a partir de enero de 2025, el incumplimiento reiterado o la falta de regularización podrá derivar en la suspensión de los códigos de descuento por 60 días. En casos de incumplimiento grave, como la aplicación de tasas que superen en más del cincuenta por ciento (50%) las tasas del BNA o la falsedad en las declaraciones, el Municipio advirtió que procederá a la revocación definitiva de la autorización para operar descuentos sobre haberes.

Intimación de reincorporación a dirigentes

Simultáneamente, el Dr. Daniel H. Porta, Subsecretario Legal y Técnico Municipal, notificó a dos dirigentes gremiales su reincorporación laboral inmediata a áreas específicas, en el marco de las normativas de la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Juan Cruz Acosta (Legajo N° 965) fue intimado a presentarse el mismo día y hora en el Corralón Municipal, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos.

Por su parte, Luciana Verónica Pavón Duarte (Legajo N° 1538) fue intimada a presentarse el martes 2 de diciembre de 2025 a las 8:00 horas para prestar servicios en la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Se le recordó su reviste en la Carrera Médica Hospitalaria (Ley 10.471), con carga horaria de 48 horas semanales.

A ambos dirigentes del Sindicato de Municipales se les advirtió que la no presentación sin causa justificada podrá ser considerada como abandono de cargo conforme a la normativa vigente.