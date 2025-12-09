Santa Lucía celebra sus fiestas patronales con un intenso cronograma de actividades

  Se encuentran en pleno desarrollo las Fiestas Patronales de Santa Lucía, que culminarán este sábado 13 de diciembre con la tradicional Misa, Procesión y un Festival popular. La celebración, que se realiza con la participación de la comunidad religiosa, se encuentra en la etapa de la Novena, que comenzó el pasado jueves 4 de diciembre y se extiende hasta el viernes 12, con distintas actividades espirituales y comunitarias en diversos puntos de la ciudad.

Jornada gratuita de vacunación antirrábica

 


El Departamento Canino dependiente de la Secretaría de Salud, anunció la realización de una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos del distrito.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 10, en el horario de 8:30 a 12:00, y se concentrará en el cuadrante comprendido por las calles Rómulo Naón, San Martín, Depietri y Obligado.

Desde el área de Salud se solicitó a los vecinos de la zona acercarse con sus mascotas cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias para garantizar el orden y la protección de los animales y el personal. En el caso de los perros, es obligatorio el uso de collar, correa y bozal, mientras que los gatos deberán ser transportados en bolso o manta.

Asimismo, se informó que, en caso de registrarse mal clima, la jornada de inmunización será automáticamente reprogramada, por lo que se pide a la población estar atenta a las novedades que se emitan desde el municipio.