El Departamento Canino dependiente de la Secretaría de Salud, anunció la realización de una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos del distrito.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 10, en el horario de 8:30 a 12:00, y se concentrará en el cuadrante comprendido por las calles Rómulo Naón, San Martín, Depietri y Obligado.

Desde el área de Salud se solicitó a los vecinos de la zona acercarse con sus mascotas cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias para garantizar el orden y la protección de los animales y el personal. En el caso de los perros, es obligatorio el uso de collar, correa y bozal, mientras que los gatos deberán ser transportados en bolso o manta.

Asimismo, se informó que, en caso de registrarse mal clima, la jornada de inmunización será automáticamente reprogramada, por lo que se pide a la población estar atenta a las novedades que se emitan desde el municipio.