Santa Lucía celebra sus fiestas patronales con un intenso cronograma de actividades

 


Se encuentran en pleno desarrollo las Fiestas Patronales de Santa Lucía, que culminarán este sábado 13 de diciembre con la tradicional Misa, Procesión y un Festival popular.

La celebración, que se realiza con la participación de la comunidad religiosa, se encuentra en la etapa de la Novena, que comenzó el pasado jueves 4 de diciembre y se extiende hasta el viernes 12, con distintas actividades espirituales y comunitarias en diversos puntos de la ciudad.


Agenda de la Novena 

De acuerdo con el cronograma difundido, las actividades de la Novena para los próximos días son las siguientes:

  • Martes 9 (19 hs): Acto del Jardín de Infantes IMOF y Ofrenda a Santa Lucía.

  • Miércoles 10 (19 hs): Rezo del Rosario en Casa Fabiana Mamberto.

  • Jueves 11 (19.30 hs): Oración y Misa con los niños de catequesis.

  • Viernes 12 (19 hs): Rezo del Rosario en Casa Juan Carlos Martínez.


El cierre de las Fiestas Patronales se concretará el Sábado 13 de Diciembre con las actividades centrales.

El programa comenzará a las 19.30 hs con la Misa en honor a Santa Lucía. Posteriormente, a las 20.30 hs, se realizará la tradicional Procesión, seguida de un Festival.

Para la celebración, se convoca a los artesanos a sumarse a partir de las 18 hs. El festival contará con shows, bailes y servicio de cantina. Desde la organización, se solicita a los fieles que asistan a los eventos traer velas.