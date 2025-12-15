Investigan el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de Santa Lucía

Autoridades judiciales y policiales de San Pedro investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de una vivienda de la localidad de Santa Lucía, en un caso que se inició como una denuncia por averiguación de paradero.

El pasado 12 de diciembre se reportó la desaparición de un residente de 36 años, domiciliado en Santa Lucía, de quien se supo que padecía problemas de salud mental. La alerta fue elevada por un funcionario de la Delegación local, quien manifestó su preocupación ante la ausencia del joven en el ámbito de la localidad.

La denuncia formal fue presentada por la Secretaría de Seguridad del Municipio de San Pedro, iniciándose de inmediato la búsqueda.

Personal policial y de la Secretaría de Seguridad se dirigió al domicilio de la persona buscada, situado en la zona de Av. O'Farrell s/n, donde residía sin otra compañía. Al no obtener respuesta a los llamados y no observarse anomalías visibles en el exterior de la finca, se solicitó la intervención de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) San Pedro-Baradero para realizar las diligencias pertinentes.

Alrededor de las 13.20 horas, la Justicia autorizó el ingreso a la vivienda, tras contar con la anuencia de un familiar directo de la persona desaparecida.

Una vez abierta la puerta de la finca, ubicada en Av. O'Farrell N° 69, se produjo el trágico hallazgo: se encontró un cuerpo sin vida en uno de los dormitorios.

La escena fue inmediatamente preservada para el trabajo de la Policía Científica. Durante esta jornada se están tomando testimonios en el marco de la causa caratulada, provisoriamente, como "Averiguación Causales de Muerte".

Si bien se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas del deceso, las primeras impresiones apuntarían a una muerte natural. Se espera la intervención de un médico forense para avanzar en el esclarecimiento total de los hechos.