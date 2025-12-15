Asumieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva de la UEB San Pedro

La Unión de Educadores de Buenos Aires (UEB) Seccional San Pedro renovó su Comisión Directiva (CD) con la asunción formal de las nuevas autoridades electas para el próximo período, según se informó hoy desde la entidad gremial.
La nueva conducción quedó oficialmente confirmada de la siguiente manera:
Secretaria General: Fernanda Sendon
Secretario Adjunto: Sebastián Ortiz
Secretaria Gremial: Mabel Rocca
Secretaria Administrativa: Gabriela García
Tesorero: Diego Altolaguirre
Completando la CD, los siguientes miembros asumieron como vocales:
Isabel Bianchini
María Elena Perticarari
Viometa Regalado
Silvina García
Desde la entidad sindical se destacó especialmente el trabajo y la transparencia en el proceso electoral llevado a cabo por la junta electoral. "Con su dedicación y esfuerzo desarrollaron todo el proceso electoral de renovación de autoridades, en forma exitosa", señalaron en un comunicado.
La junta electoral estuvo conformada por Fabiana Armendi, Araceli Roca, Clarisa Zelaschi y Norma Amio.