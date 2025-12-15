Asumieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva de la UEB San Pedro

La Unión de Educadores de Buenos Aires (UEB) Seccional San Pedro renovó su Comisión Directiva (CD) con la asunción formal de las nuevas autoridades electas para el próximo período, según se informó hoy desde la entidad gremial.

La nueva conducción quedó oficialmente confirmada de la siguiente manera:

Secretaria General: Fernanda Sendon

Secretario Adjunto: Sebastián Ortiz

Secretaria Gremial: Mabel Rocca

Secretaria Administrativa: Gabriela García

Tesorero: Diego Altolaguirre

Completando la CD, los siguientes miembros asumieron como vocales:

Isabel Bianchini

María Elena Perticarari

Viometa Regalado

Silvina García

Desde la entidad sindical se destacó especialmente el trabajo y la transparencia en el proceso electoral llevado a cabo por la junta electoral. "Con su dedicación y esfuerzo desarrollaron todo el proceso electoral de renovación de autoridades, en forma exitosa", señalaron en un comunicado.

La junta electoral estuvo conformada por Fabiana Armendi, Araceli Roca, Clarisa Zelaschi y Norma Amio.