Intentó robarle a un jubilado que ya había sido asaltado y terminó aprehendido tras ser visto por las cámaras

Un joven de 24 años fue aprehendido hoy tras ser detectado por cámaras de seguridad mientras ingresaba con intenciones de robo a la vivienda de un jubilado de 82 años, quien ya había sido víctima de un asalto días atrás en la misma propiedad.

El hecho se registró en un domicilio de la calle Esquiú al 200, en momentos en que el sospechoso vulneró el acceso a la finca. La maniobra fue advertida en tiempo real por la hija del propietario, una mujer de 44 años, quien al monitorear los dispositivos de vigilancia remota visualizó al intruso y dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

Al arribar el personal policial al lugar, el delincuente intentó darse a la fuga a pie, aunque fue interceptado por los efectivos a los pocos metros. La rápida intervención permitió frustrar el ilícito en la vivienda del adulto mayor, cuya seguridad se encontraba bajo vigilancia tras el reciente episodio delictivo sufrido.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía local en turno para las diligencias correspondientes.