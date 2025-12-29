Intentó robar la heladera de la casa de su madre y fue detenido

Un hombre de 35 años fue aprehendido esta madrugada en San Pedro luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer una heladera de la vivienda de su madre, una mujer de 73 años, con el presunto objetivo de comercializarla, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió

en un domicilio ubicado en la calle Sargento Selada al 2500. Tras un alerta recibido a través del sistema de emergencias 911, efectivos de la Estación de Policía Comunal se desplazaron rápidamente al lugar, logrando frustrar la maniobra delictiva.

Según pudieron establecer los investigadores, el sospechoso se encontraba retirando el electrodoméstico de la propiedad de su progenitora con la intención de ofrecerlo a la venta en la zona. El rápido accionar policial permitió interceptar al sujeto y recuperar el bien antes de que fuera retirado del inmueble.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, bajo la carátula de "Tentativa de hurto".