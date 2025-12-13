Tres heridos tras la colisión entre un furgón y un automóvil

 Un accidente de tránsito que involucró a un vehículo utilitario y un automóvil se registró ayer pasado el mediodía en la ciudad de San Pedro, resultando tres personas con lesiones de carácter leve que requirieron traslado hospitalario. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Basavilbaso y Sargento Cabral . Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un furgón Renault Kangoo de color blanco , conducido por una mujer de 53 años, y un automóvil Fiat Duna , en el que viajaba un hombre de 45 años acompañado por su hija de 13 años.

Intensifican operativos de tránsito: secuestran 5 vehículos por infracciones


 La Secretaría de Seguridad de San Pedro, en conjunto con personal policial, llevó a cabo un operativo de control vehicular e identificación de personas durante la madrugada de este viernes, logrando la incautación de cinco rodados por diversas transgresiones a la normativa vigente.

El despliegue se centró en la intersección de las calles Pellegrini y Olivera César, un punto estratégico dentro de la ciudad, donde efectivos de la Comisaría local trabajaron articuladamente con agentes de la Dirección de Inspección y Tránsito municipal.

Durante las acciones de fiscalización, se procedió al secuestro de cuatro automóviles y una motocicleta, los cuales presentaban múltiples infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Entre las faltas detectadas se encuentran, según trascendió, documentación incompleta, falta de elementos de seguridad obligatorios y posibles violaciones a las normas de circulación.

Los vehículos retenidos fueron trasladados a dependencias municipales y las actuaciones labradas quedaron a disposición del Juzgado de Faltas Local, que determinará las sanciones correspondientes a los propietarios de los rodados.