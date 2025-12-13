Intensifican operativos de tránsito: secuestran 5 vehículos por infracciones

La Secretaría de Seguridad de San Pedro, en conjunto con personal policial, llevó a cabo undurante la madrugada de este viernes, logrando la incautación de cinco rodados por diversas transgresiones a la normativa vigente.

El despliegue se centró en la intersección de las calles Pellegrini y Olivera César, un punto estratégico dentro de la ciudad, donde efectivos de la Comisaría local trabajaron articuladamente con agentes de la Dirección de Inspección y Tránsito municipal.

Durante las acciones de fiscalización, se procedió al secuestro de cuatro automóviles y una motocicleta, los cuales presentaban múltiples infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Entre las faltas detectadas se encuentran, según trascendió, documentación incompleta, falta de elementos de seguridad obligatorios y posibles violaciones a las normas de circulación.

Los vehículos retenidos fueron trasladados a dependencias municipales y las actuaciones labradas quedaron a disposición del Juzgado de Faltas Local, que determinará las sanciones correspondientes a los propietarios de los rodados.