Aprehenden a un hombre por amenazas agravadas y secuestran un arma blanca

Unacusado de proferir amenazas con un arma blanca en la vía pública fue aprehendido en la tarde de ayer por la policía.

La intervención del personal de la Estación de Policía Comunal se inició tras el alerta de un ciudadano de 21 años, quien denunció haber sido amenazado a metros del lugar de los hechos.

La aprehensión se concretó en la intersección de las calles Novillo y Salta de esta ciudad, donde los efectivos lograron interceptar al implicado y secuestrarle el arma blanca utilizada.

El hombre de 64 años fue trasladado a la Dependencia policial, donde quedó alojado en el sector de calabozos. Se le imputa el delito de Amenazas Agravadas y ha quedado a disposición de la Fiscalía N° 7 en turno, que interviene en la causa.