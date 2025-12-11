Familias TEA presentaron una nota ante el HCD por Incumplimiento de la ordenanza de prohibición de pirotecnia

 El Concejo Deliberante de San Pedro recibió en las últimas horas una nota formal presentada por el vecino Miguel Victorero , en representación de las familias de persoans con Trastorno del Espectro Autista (TEA), instando a los ediles a reflexionar sobre el incumplimiento de la Ordenanza N° 6212/2016, que prohíbe la comercialización y uso de pirotecnia en la ciudad.

Aprehenden a un hombre por amenazas agravadas y secuestran un arma blanca


Un hombre de 64 años acusado de proferir amenazas con un arma blanca en la vía pública fue aprehendido en la tarde de ayer por la policía.

La intervención del personal de la Estación de Policía Comunal se inició tras el alerta de un ciudadano de 21 años, quien denunció haber sido amenazado a metros del lugar de los hechos.

La aprehensión se concretó en la intersección de las calles Novillo y Salta de esta ciudad, donde los efectivos lograron interceptar al implicado y secuestrarle el arma blanca utilizada.

El hombre de 64 años fue trasladado a la Dependencia policial, donde quedó alojado en el sector de calabozos. Se le imputa el delito de Amenazas Agravadas y ha quedado a disposición de la Fiscalía N° 7 en turno, que interviene en la causa.