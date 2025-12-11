Inauguraron el nuevo playón deportivo en la Escuela Secundaria N° 1 de Santa Lucía

Santa Lucía celebró este jueves la inauguración formal del nuevo playón deportivo de la. El espacio no solo estará a disposición de la comunidad educativa, sino también de los vecinos y vecinas de la localidad, integrándose como una nueva área recreativa y social.

El acto fue encabezado por el intendente Cecilio Salazar, quien estuvo acompañado por integrantes de su equipo de gobierno, autoridades de la institución y miembros del Consejo Escolar.

La obra fue financiada mediante recursos dely coordinada por la Secretaría de Obras Públicas del municipio, en articulación con el área de Infraestructura del Consejo Escolar.

El nuevo playón se enmarca en el plan de obras de infraestructura educativa que la Municipalidad viene desarrollando en el partido y da respuesta a una necesidad histórica de la comunidad de Santa Lucía, que no contaba con un espacio adecuado para actividades deportivas.

Durante la inauguración, el intendente Salazar destacó que el playón fue concebido como un, cuyo uso comunitario será organizado en conjunto con la escuela, buscando garantizar un acceso ordenado y cuidadoso para todos los habitantes.

El Jefe Comunal resaltó la importancia de la concreción de esta obra en un contexto de "profunda complejidad económica para el país, la provincia y los municipios". Salazar enfatizó que la inauguración reafirma la decisión de seguir concretando proyectos que priorizan la educación pública y el bienestar de los vecinos de todo el partido de San Pedro.