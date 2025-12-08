Inauguraron el árbol de Navidad en la plaza Constitución (Video)

El árbol de Navidad gigante quedó esta noche inaugurado oficialmente en la plaza Constitución.

La ornamentación cuenta con un juego de luces que cambia permanentemente su aspecto, y otorga una nueva fisonomía al parque ubicado frente a la Basílica Nuestra Señora del Socorro.

La bendición, minutos después de finalizada la misa por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, estuvo a cargo del Padre Héctor Molfesa.

También estuvieron presentes el Intendente Cecilio Salazar, gran parte de su equipo de gobierno, concejales municipales y vecinos.



