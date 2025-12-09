Inauguran la muestra “Este paso, este paso” de la artista Catalina Ovit

La Casa de la Cultura “Fabián Miranda” del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) inaugurará el próximola exposición, de la artista sampedrina. La entrada espara toda la comunidad.

La muestra ofrece un recorrido por la trayectoria sensible y experimental de Ovit, quien nació en San Pedro en 1987. La artista es ceramista, música experimental y diseñadora industrial egresada de la UBA.

A lo largo de su carrera, Ovit ha colaborado en la proyección de escenografías y en la construcción de obras para figuras relevantes como Ernesto Neto, Marta Minujín, Luis Terán y Juliana Iriart, entre otros.

Desde 2008, desarrolla una búsqueda autodidacta que amalgama formas, sonidos y materialidades, un camino que ha enriquecido con diversos talleres y experiencias. Su trabajo se centra actualmente en el barro y las esculturas sonoras, disciplina que desarrolla en su taller local. Ovit reside en San Pedro desde hace cuatro años, donde también dicta clases. Además, la artista integra el dueto electroacústico MW junto a Luciano Muñoz, explorando la compleja relación entre sonido, territorio y cuerpo.

La exposición estará abierta al público en la Casa de la Cultura SEC, con acceso sin costo.