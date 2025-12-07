“Iluminados por el Arte”: Una noche de museos, muestras, teatro y música en el casco histórico

San Pedro será sede esta noche de la primera edición de, un evento de integración cultural que se realizará por primera vez en la localidad.

La jornada propone la apertura simultánea y nocturna de todos los espacios culturales ubicados en el Casco Histórico de la ciudad.

La iniciativa cultural incluye una variada programación de actividades, muestras e intervenciones artísticas preparadas para la noche, facilitando que vecinos y visitantes realicen un recorrido por el patrimonio local en un horario no habitual.

El circuito cultural estará integrado por varios puntos neurálgicos de la ciudad, ofreciendo una amplia gama de expresiones artísticas.

El Museo Histórico “Fray José María Bottaro” (9 de Julio al 100) y el Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” (Pellegrini al 100) formarán parte del itinerario.

La Casa de la Cultura del SEC "Fabián Miranda" (Mitre al 400) propone una muestra sobre la Soberanía Nacional, a 180 años de la Batalla de Vuelta de Obligado.

Por su parte, el Teatro Café "Wojtyla" (Pellegrini 378) ofrecerá las obras de teatro "Verona" y "No va más".

Además, el Palacio Municipal abrirá su Salón Dorado para albergar una exposición de cuadros y obras del colectivo “La Vernisasage”. La Casona de Turismo presentará una muestra de ceramistas, y la Basílica Menor Nuestra Señora del Socorro ofrecerá una exposición fotográfica. Por su parte, la Biblioteca Popular Rafael Obligado organizará una mesa de lectura con escritores sampedrinos.

Adicionalmente a los espacios fijos, se instalará un escenario en la calle Pellegrini que contará con la participación de diferentes artistas locales.