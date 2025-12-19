HCD: Sorpresivo cuarto intermedio a pedido de Rivas para evaluar una rebaja en el aumento de tasas

La sesión preparatoria del Concejo Deliberante para analizar y votar las ordenanzas fiscal e impositiva que incluyen la recomposición de tasas municipales pasó a un sorpresivo cuarto intermedio.

Tras la exposición inicial del miembro informante de la comisión de presupuesto, Juan Cruz González (Fuerza Patria), el edil Martín Rivas, presidente del bloque Acuerdo Vecinal, pidió interrumpir el debate para analizar una modificación de los porcentajes.

Si bien no se conocieron detalles específicos, la bancada de Rivas, Mauro De Rosa y Fernando Negrete pide una reducción del aumento previsto para las tasas de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Servicios Sanitarios, Cementerio y Red Vial.

"Lo vamos a plantear al Secretario de Hacienda en el cuarto intermedio. No tuvimos el tiempo necesario para tratarlo antes y proponemos trabajarlo con el resto de los concejales y la comisión de labor parlamentaria para que los vecinos no tengan tanto sobreesfuerzo en el pago de la tasa, sin modificar sustancialmente el funcionamiento del Municipio" expresó Rivas.

Apenas votado el cuarto intermedio se produjeron dos tensos cruces entre Damián Mosquera (Nuevos Aires) y el propio Rivas, con acusaciones y roces físicos. Poco después, en la vereda, se mantuvo un diálogo menos tenso entre las partes.

El equipo de la Secretaría de Economía que lidera Roberto Borgo se reunía con los presidentes de bloque para definir la situación. Una eventual modificación del proyecto de ordenanza impositiva implicaría una revisión completa del presupuesto del próximo ejercicio.



