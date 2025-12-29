Hallaron la pelvis fosilizada de un megaterio de 500 mil años

El Museo Paleontológico de San Pedro cerró el año con el hallazgo de una pelvis fosilizada perteneciente a un megaterio, un perezoso terrestre gigante que habitó la región hace más de 500.000 años, informaron hoy desde la institución.

El descubrimiento fue realizado por integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles al pie de una barranca situada a unos 8 kilómetros del casco urbano. Los restos fueron recuperados en sedimentos correspondientes a la Edad Ensenadense, un período del Pleistoceno cuyo registro de megatéridos es aún limitado, lo que otorga una relevancia científica especial a la pieza.

El megaterio () fue uno de los mamíferos más imponentes de la llanura prehistórica. Estos ejemplares llegaban a pesar unasy superaban los. Su estructura ósea, caracterizada por huesos masivos, estaba adaptada para soportar su gran porte, mientras que sus manos contaban con poderosas garras utilizadas para enganchar ramas de árboles y alimentarse.

Desde el Museo destacaron que "el conocimiento de estos grandes perezosos durante la Edad Ensenadense dista mucho de ser completo", por lo que el hallazgo de esta parte de la cadera permitirá profundizar en el estudio de la evolución de esta familia de herbívoros gigantes en la zona bonaerense.

Con este descubrimiento, el equipo del Museo Paleontológico local refuerza su posición como uno de los centros de investigación más activos de la provincia, sumando una pieza clave a su colección de megafauna.