Habilitaron la playa de Vuelta de Obligado: los horarios de guardavidas

La Oficina de Compras de la Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad, fue anfitriona del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras de la Provincia de Buenos Aires , realizado en el Salón de Eventos del Hotel Howard Johnson. El encuentro marcó el cierre anual del ciclo de reuniones, consolidando un espacio clave para la profesionalización y el fortalecimiento institucional de las áreas técnicas municipales. Más de 90 referentes y representantes de alrededor de 100 municipios de toda la provincia participaron de la jornada, que fue catalogada como federal y enriquecedora.
Quedó habilitada este fin de semana la playa pública de Vuelta de Obligado, que estará disponible durante todo el verano con distintas actividades.
La Dirección de Turismo informó los horarios del servicio de guardavidas, que serán los únicos en los que se permitirá el ingreso al agua. Éste y todos los sábados, domingos y feriados, podrá disfrutarse de 10 a 20 horas del acceso a ese sector único del río Paraná.
De lunes a viernes, los guardavidas estarán de 12 a 20 horas. Antes y después, se prohíbe expresamente el ingreso al agua.
Desde la Municipalidad se invitó a toda la comunidad "a disfrutar responsablemente de nuestros espacios públicos".
Esta semana, durante las tareas de mantenimmiento, se incorporó arena en la zona de la ribera y los espacios de recreación.
