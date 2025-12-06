Habilitaron la playa de Vuelta de Obligado: los horarios de guardavidas

Quedó habilitada este fin de semana la playa pública de Vuelta de Obligado, que estará disponible durante todo el verano con distintas actividades.

La Dirección de Turismo informó los horarios del servicio de guardavidas, que serán los únicos en los que se permitirá el ingreso al agua. Éste y todos los sábados, domingos y feriados, podrá disfrutarse de 10 a 20 horas del acceso a ese sector único del río Paraná.

De lunes a viernes, los guardavidas estarán de 12 a 20 horas. Antes y después, se prohíbe expresamente el ingreso al agua.

Desde la Municipalidad se invitó a toda la comunidad "a disfrutar responsablemente de nuestros espacios públicos".

Esta semana, durante las tareas de mantenimmiento, se incorporó arena en la zona de la ribera y los espacios de recreación.