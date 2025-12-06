San Pedro fue sede del cierre anual del Foro de Jefes de Compras Bonaerenses





La Oficina de Compras de la Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad, fue anfitriona del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras de la Provincia de Buenos Aires, realizado en el Salón de Eventos del Hotel Howard Johnson. El encuentro marcó el cierre anual del ciclo de reuniones, consolidando un espacio clave para la profesionalización y el fortalecimiento institucional de las áreas técnicas municipales.

Más de 90 referentes y representantes de alrededor de 100 municipios de toda la provincia participaron de la jornada, que fue catalogada como federal y enriquecedora.

El Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, encabezó la bienvenida en representación del Intendente Cecilio Salazar. Borgo destacó la decisión política del municipio de enviar de manera sostenida a sus equipos de compras, contaduría y tesorería a todas las instancias de formación provincial, subrayando que la capacitación continua es una herramienta esencial para mejorar los procesos administrativos y promover una gestión transparente y eficiente.

En la apertura,, representante del Foro, resaltó la importancia del trabajo colaborativo que este espacio sostiene desde hace seis años y valoró la participación permanente de San Pedro. Donato agradeció el compromiso del municipio anfitrión por fomentar vínculos que fortalecen la labor diaria de cada administración local.

La jornada incluyó un intenso programa de actividades orientado a la actualización técnica y el intercambio de experiencias. Se desarrollaron exposiciones sobre finanzas municipales, el uso de herramientas de gestión como el Portal de Proveedores y un conversatorio con autoridades del Organismo Provincial de Contrataciones.

La agenda se completó con espacios de trabajo abierto y una dinámica colaborativa que permitió profundizar el diálogo entre las comunas. Además de los referentes municipales, San Pedro recibió a autoridades del Tribunal de Cuentas y de la Liga de Compradores.