Fortalecen circuitos de intervención contra la violencia de género

En el marco de la mesa local intersectorial, se llevó a cabo un importante encuentro de trabajo este jueves 4 de diciembre en la sede de la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, con el objetivo de optimizar la articulación y respuesta institucional ante situaciones de violencia.

La reunión fue encabezada por la subsecretaria Laura Monfasani y contó con la participación clave de la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI), Dra. Viviana Ramos, quien asistió acompañada por su secretario, Rodrigo Velázquez.

El encuentro convocó también a representantes del, de la, ediles integrantes de la Comisión de Desarrollo Humano dely profesionales de la propia Subsecretaría.

Durante la jornada, los participantes pudieron revisar los circuitos de actuación y profundizar la articulación entre organismos. La Subsecretaría destacó que la presencia de cada institución resultó fundamental para fortalecer el intercambio y la construcción conjunta de criterios de intervención. Se considera "imprescindible sostener estos espacios", ya que permiten construir respuestas más coordinadas, eficientes y respetuosas de los derechos de quienes atraviesan situaciones de violencia. Desde la Subsecretaría reafirmaron su compromiso de seguir impulsando políticas públicas con perspectiva de género, fortaleciendo la red interinstitucional y garantizando un acompañamiento integral para mujeres y diversidades de la comunidad.