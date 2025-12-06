Fortalecen circuitos de intervención contra la violencia de género

La Oficina de Compras de la Secretaría de Economía y Hacienda de la Municipalidad, fue anfitriona del XX Encuentro del Foro de Jefes de Compras de la Provincia de Buenos Aires , realizado en el Salón de Eventos del Hotel Howard Johnson. El encuentro marcó el cierre anual del ciclo de reuniones, consolidando un espacio clave para la profesionalización y el fortalecimiento institucional de las áreas técnicas municipales. Más de 90 referentes y representantes de alrededor de 100 municipios de toda la provincia participaron de la jornada, que fue catalogada como federal y enriquecedora.
En el marco de la mesa local intersectorial, se llevó a cabo un importante encuentro de trabajo este jueves 4 de diciembre en la sede de la Subsecretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, con el objetivo de optimizar la articulación y respuesta institucional ante situaciones de violencia.
La reunión fue encabezada por la subsecretaria Laura Monfasani y contó con la participación clave de la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI), Dra. Viviana Ramos, quien asistió acompañada por su secretario, Rodrigo Velázquez.
El encuentro convocó también a representantes del Juzgado de Paz, de la Comisaría de la Mujer y la Familia, ediles integrantes de la Comisión de Desarrollo Humano del Concejo Deliberante y profesionales de la propia Subsecretaría.
Durante la jornada, los participantes pudieron revisar los circuitos de actuación y profundizar la articulación entre organismos. La Subsecretaría destacó que la presencia de cada institución resultó fundamental para fortalecer el intercambio y la construcción conjunta de criterios de intervención. Se considera "imprescindible sostener estos espacios", ya que permiten construir respuestas más coordinadas, eficientes y respetuosas de los derechos de quienes atraviesan situaciones de violencia. Desde la Subsecretaría reafirmaron su compromiso de seguir impulsando políticas públicas con perspectiva de género, fortaleciendo la red interinstitucional y garantizando un acompañamiento integral para mujeres y diversidades de la comunidad.
