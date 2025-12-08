Exhibieron al publico la carta inédita de Domingo Faustino Sarmiento (Video)

La carta que Domingo Faustino Sarmiento envió el 28 de noviembre de 1856 al Juez de Paz de San Pedro, y que permaneció inédita hasta hace pocos meses, fue presentada formalmente al público. El documento histórico se exhibe en una vitrina especial dentro del

El espacio cultural y científico inauguró la exhibición en la noche del domingo, en el marco de la propuesta cultural "Iluminados por el arte". Fuentes del Grupo Conservacionista de San Pedro, que conduce el MPSP, confirmaron que el documento, a pesar del tiempo transcurrido, se conserva en "perfecto estado" y es perfectamente legible, incluyendo la firma del prócer.

El contenido histórico: las vacaciones escolares

La misiva fue escrita por Sarmiento cuando se desempeñaba como Jefe del Departamento de Escuelas. En ella, el sanjuanino informa de manera clara y concisa la duración y las fechas del período de asueto para las escuelas públicas de varones del distrito.

El texto, fechado en Buenos Aires, detalla: "Pongo en conocimiento a Ud. para que se sirva transmitirlo a quien corresponda, que las próximas vacaciones de las escuelas públicas de varones, deberán ser de cuarenta días consecutivos, contados desde el 21 de diciembre próximo hasta fin de enero del año entrante."

El director del Museo Paleontológico de San Pedro, José Luis Aguilar, enfatizó la trascendencia del descubrimiento: "Durante una de esas sesiones de escaneo digital, apareció este fragmento de historia educativa argentina. De puño y letra de un hombre que fue figura relevante del siglo XIX en nuestro país", señaló. Aguilar recordó que esta reliquia pone de manifiesto la labor de Sarmiento como político, escritor y educador, a quien se le debe la histórica Ley 1420 de Educación Común.

Hallazgo y custodia patrimonial

El hallazgo se produjo mientras el Grupo Conservacionista de San Pedro digitaliza el extenso fondo documental del antiguo Juzgado de Paz, una tarea que busca garantizar el acceso rápido y seguro a los documentos, evitando poner en riesgo las piezas originales. La documentación se encuentra bajo custodia del museo gracias a un convenio firmado en 2020 con el Municipio y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La carta fue encontrada junto a otro expediente que confirma que Sarmiento había sido nombrado Jefe del Departamento de Escuelas el 7 de junio de 1856. Por ello, los investigadores estiman que la misiva sobre las vacaciones "fue una de las primeras medidas generales ordenadas por Sarmiento y comunicadas a las autoridades políticas de los diferentes distritos, en los primeros meses luego de asumir su nuevo cargo como funcionario de educación".